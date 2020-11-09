9 Kasım Hava Durumu! Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı
Meteoroloji yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Uzmanlar bazı bölgelere sis ve pus uyarısında bulundu. İşte 9 Kasım il il hava durumu.
GÜNDEM 09.11.2020, 08:18
Meteoroloji Uzmanları, son hava tahminlerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde yağış yaşanmayacak. Ayrıca, Doğu ve Kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu olacağı düşünülüyor.
Öte yandan uzmanlar, Batı Karadeniz ve Marmara çevrelerine yer yer pus ve sis uyarısında bulundu.
ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT!
Son dönemde vatandaşlara zor anlar yaşatan kuvvetli rüzgarların ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tespit edildi.
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE;
BURSA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 17°CParçalı bulutlu
ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°CAz bulutlu
ANKARA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 18°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 17°CParçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°CParçalı bulutlu
ERZURUM -3°C, 12°CParçalı bulutlu
KARS -3°C, 12°CParçalı bulutlu
MALATYA 5°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°CParçalı bulutlu
SİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
Öte yandan uzmanlar, Batı Karadeniz ve Marmara çevrelerine yer yer pus ve sis uyarısında bulundu.
ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT!
Son dönemde vatandaşlara zor anlar yaşatan kuvvetli rüzgarların ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tespit edildi.
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE;
BURSA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 17°CParçalı bulutlu
ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°CAz bulutlu
ANKARA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 18°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 17°CParçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°CParçalı bulutlu
ERZURUM -3°C, 12°CParçalı bulutlu
KARS -3°C, 12°CParçalı bulutlu
MALATYA 5°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°CParçalı bulutlu
SİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
28°
parçalı az bulutlu
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|2. Fenerbahçe
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|3. Galatasaray
|8
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|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
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|11
|9. Malatyaspor
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|11
|10. Hatayspor
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|11
|11. Beşiktaş
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|10
|12. Konyaspor
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|9
|13. Antalyaspor
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|9
|14. Göztepe
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|8
|15. Sivasspor
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|8
|16. Erzurumspor
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|2
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|P
|1. Tuzlaspor
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|4. Adana Demirspor
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|5. Ankara Keçiörengücü
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|15
|6. Altınordu
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|14
|7. Giresunspor
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|14
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|13
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|9
|13
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|8
|12
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|11
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|10
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|9
|9
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|5
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|5
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|4
|18. Eskişehirspor
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|4
|Takımlar
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|P
|1. Leicester City
|8
|18
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|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
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|5. Chelsea
|8
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|6. Aston Villa
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|15
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|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
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|9
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|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
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|9
|6
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|9
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