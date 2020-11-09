9 Kasım Hava Durumu! Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı

Meteoroloji Uzmanları, son hava tahminlerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde yağış yaşanmayacak. Ayrıca, Doğu ve Kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu olacağı düşünülüyor.

Öte yandan uzmanlar, Batı Karadeniz ve Marmara çevrelerine yer yer pus ve sis uyarısında bulundu.

ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Son dönemde vatandaşlara zor anlar yaşatan kuvvetli rüzgarların ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tespit edildi.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE;

BURSA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°CAz bulutlu

KÜTAHYA °C, 17°CParçalı bulutlu

ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°CAz bulutlu

ANKARA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 18°CParçalı bulutlu

RİZE °C, 17°CParçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°CParçalı bulutlu

ERZURUM -3°C, 12°CParçalı bulutlu

KARS -3°C, 12°CParçalı bulutlu

MALATYA 5°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°CParçalı bulutlu

SİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

