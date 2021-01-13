9 HDP'li milletvekili için Kobani fezlekesi hazırlanıyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de arasında bulunduğu 9 milletvekili hakkında, 6-7-8 Ekim 2014'teki "Kobani olayları" olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerine ilişkin fezleke hazırlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından, olay tarihinde HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek.

Bu isimler, Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutuluyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın, "dokunulmazlıkların kaldırılması" istemiyle tamamlayacağı fezlekeler, Meclis'e sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.

TBMM'ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

