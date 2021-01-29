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“8,5 milyon insan toplama kamplarında”

Çin’in korkunç işkencelerine, soykırım politikasına maruz kalan Doğu Türkistanlı Müslümanların yaşadığı zulüm Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda masaya yatırıldı.

GÜNDEM 29.01.2021, 04:33
“8,5 milyon insan toplama kamplarında”
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen çalıştaya Saadet Partisi dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ve 15’e yakın Doğu Türkistanlı sivil toplum kuruluşu katıldı.  Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, 8 buçuk milyon insanın toplama kamplarında olduğunu söyledi.
Saadet Partisi, Çin’in baskı ve soykırım politikasıyla zulmettiği Doğu Türkistan’daki problemleri görüşmek ve çözüm yolu araştırmak için çalıştay düzenledi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen çalıştaya Saadet Partisi dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Saadet Partisi İstanbul’un dış ilişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömer Yıldızhan ile birlikte 15’e yakın Doğu Türkistanlı sivil toplum kuruluşu katıldı.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya da “Saadet Partisi olarak Doğu Türkistan’daki zulmü araştırmak ve çözüm yolu sunmak için bugün bir araya geldik. Doğu Türkistanlı sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları ile bölgedeki durumu değerlendireceğiz. Saadet Partisi olarak Doğu Türkistan davasını önemsiyor ve hassasiyet gösteriyoruz. 2009 yılındaki büyük katliamın ardından miting düzenlemiştik, harekete geçmiştik. Doğu Türkistan’daki zulmü ortadan kaldırmak için bugün çalıştay düzenliyoruz, rapor hazırlayacağız ve bir çözüm yolu sunacağız” diye konuştu.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, “Doğu Türkistan’daki yaşananları Çin yaklaşımından değerlendirdiğimiz zaman üzücü bir durum var. Dünya açısından baktığımız zaman da dünyanın bu duruma sessiz kalması oldukça üzücü ve sıkıntılı bir durum. Saadet Partisi, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören birinin derdini kendi yaşamış gibi dertlenir. Biz bu anlayışla Doğu Türkistan meselesini gündemde tutmaya çalışıyoruz. Fakat bu meselenin temelindeki çözüm İslam dünyasının bir araya gelmesidir. Bunun da adı İslam Birliği’dir” ifadelerini kullandı.
Oğuzhan, “3 milyon Doğu Türkistanlı diasporamız var. Bu insanların Doğu Türkistan’daki akrabaları ile ilişkileri tamamen kopmuş durumda. 2009 yılında Türkiye’de 300 bin nüfusumuz olduğu söylenmişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile buradakilere vatandaşlık verilmesini görüştük. Öte yandan 35 milyon nüfusumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu nüfus tamamiyle Çin soykırımına uğruyor. Daha önce sistematik ve asimile politikasıyla devam eden soykırım, 4 senedir kapsamlı ve ağır bir şekilde ilerliyor. Bunun en büyük örneği de toplama kamplarıdır. 8 buçuk milyon insan toplama kamplarında bulunuyor” diye konuştu.
“Kamplarda insanları asimile etmeye çalışıyorlar” diyen Oğuzhan, “Çin, toplama kamplarında Müslümanları mankurtlaştırmaya çalışıyor. Dini hassasiyetlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çin yemekleri yediriyor, Çin geleneklerini öğretiyor. Diğer işkenceleri hepimiz biliyoruz. İnsanın izzetine, namusuna işkence ediyorlar. İnsanlar evlerinde de özgür değil. Doğu Türkistan’da İslam dini yaşanamıyor. Seccade, Kur’an-ı Kerim her şey yasak. Annelerimiz başlarını açmamak için dışarı çıkmıyorlar. Çocuklarımız anaokulundayken ailelerden koparılıyor, Çince öğretiliyor. Aileler Çince öğrenmezse çocuklarıyla konuşamıyorlar. Bizim içimizde de önceden dini hassasiyeti olmayan vatandaşlarımız vardı ama hiçbiri domuz eti yemezdi. Şimdi Doğu Türkistan’da zorla domuz eti yediriliyor” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, “Bu hassas meselede bizi dinleyen, çözüm arayışında olan Saadet Partisi’ne teşekkür ederiz. Ben Milli Görüş camiasını küçük yaşlarda Pakistan’da eğitim görürken tanıdım. Hassasiyetlerinize şahidiz. 2009’daki Urumçi Katliamındaki hassasiyetinize ve gösterdiğiniz çabaya şahidiz. Bugün de Doğu Türkistan’daki çığlığı duyuyor, çözüm yolu arıyorsunuz. Doğu Türkistan’ın sıkıntıda olduğunu herkes bilir. İnsanlık tarihinin en kötü vaziyeti Doğu Türkistan’da yaşanıyor. Çinliler,  Doğu Türkistan’ın alimlerini, eserlerini yok ediyor. Ama Çin özellikle 4 senedir kapsamlı bir soykırım başlatmış durumda” dedi.
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