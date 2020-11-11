81 ile gönderildi: Türkiye genelinde yeni koronavirüs kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile, tüm İllerde 65 yaş üstü kişilerin saat 10:00 16:00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan önlemler kapsamında tüm illerde 65 yaş üstü kişilere kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca yine tüm illerde açık alanlarda sigara içmek yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile, tüm İllerde 65 yaş üstü kişilerin saat 10:00 16:00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı. Ayrıca tüm illerde açık alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

“12.11.2020 tarihinden itibaren tüm illerimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/ bulunabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar) ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi gerekmektedir.

Valilerimizce, koronavirüs salgınının illerindeki seyrin anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:00 – 16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınması gerekmektedir.”



