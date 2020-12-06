81 ilden yardım TIR’ları Suriye’ye iyilik götürecek

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde 81 ilden yüzlerce insani yardım TIR’ı Suriye’ye hareket edecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaştan dolayı binlerce kişiye yardımda bulundu. Yardımlarını aralıksız sürdüren İHH, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde 81 ilden yüzlerce insani yardım TIR’ını Suriye’ye gönderecek. Temizlik malzemesi, kıyafet, battaniye, yorgan, yastık gibi uyku gereçleri, yakacak ve soba malzemeleri dolu TIR’lar Suriye’de iç savaştan olumsuz etkilenen insanların acısını hafifletmek için bölgeye gidecek.



Suriye’deki çatışmalara bağlı olarak gelişen koşullar sebebiyle ülke genelinde 11,1 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duymakta. Ayrıca yaklaşık 9 milyon kişi de yeterli gıdaya ulaşamıyor. BM verilerine göre büyük çoğunluğu yoksulluk sınırı altında yasayan Suriyeliler arasında en temel sorunlar işsizlik ve güvenilir bir barınaktan yoksun olmak. Temel gıda fiyatlarının bir yılda yüzde 100’ün üzerinde arttığı Suriye’de, fiyatlar iç savaştan önceki döneme göre 20 kat daha yüksek durumda. Suriye’de, her 10 kişiden 6’sı şiddetli yoksulluk içerisinde.

