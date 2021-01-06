8 maç sonra 11'de yer aldı! Oğuzhan Özyakup yıldızlaştı

Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor karşılaşması ile birlikte tam 8 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Uzun süre sonra ilk 11'de forma bulan Oğuzhan Özyakup, bu sezon Süper Lig'deki 2. golünü attı.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkan ancak sakatlanıp oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup bu sezon akatlığını atlattıktan sonra 4-1 kaybedilen Konyaspor maçında ilk 11’de forma giymiş ardından kulübüye çekilmişti.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor mücadelesinde 70 dakika forma bulan ve Gaziantep FK maçında ise 45 dakika sahada kalıp kenara gelen Oğuzhan tam 8 maç ilk 11'de kendine yer bulamamıştı.

Çaykur Rizespor maçıyla birlikte tam 8 maç aradan sonra ilk 11’e dönmüş olan Oğuzhan Özyakup karşılaşmada 19. dakikada Larin'in attığı golün asistini yaparken takımının 3. golüne de imza attı.

