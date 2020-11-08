8 Kasım Koronavirüs tablosu: 2 bin 516 yeni hasta tespit edildi

8 Kasım Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Kova, bugün 2 bin 516 yeni hasta tespit edildiğini ve 84 kişinin vefat ettiğini duyurdu. Toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811'e ulaştı.

Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın" açıklamasını yaptı.



