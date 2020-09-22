8 ilde yoksullaşma tavan yaptı! İşte yoksulluğun en fazla arttığı iller

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hanehalkı tüketim harcamaları verileri 2019 yılında artan enflasyon, ekonomik darboğaz ve işsizliğin topluma yansımasının yoksullaşma olarak çıktığını ortaya koyarken, hanehalkı tüketim harcamaları, çok sayıda ilin giderek fakirleştiğini gözler önüne serdi.

Ülke genelindeki yoksullaşmayı Dünya Gazetesi'ndeki köşesine taşıyan İsmet Özkul, "İşte yaygın yoksullaşmanın tablosu" başlıklı yazısında, TÜİK'in 12 bölgeden oluşan haritasının yoksullaşmanın boyutlarını ortaya koyduğuna işaret etti.

Yoksulluğun en fazla arttığı iller, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari olarak sıralandı.



Tablonun bölgeler arası eşitsizliği ortaya koymak açısından önemli olduğuna değinen Özkul, son iki yılda bölgeler arası gelir eşitsizliğinin giderek arttığını ifade etti.

Özkul, 12 bölgenin 11'inde kişi başına tüketimin azaldığını hatırlattı ve ekledi:



"Türkiye toplamında kişi başına tüketim, 2019’da nominal olarak yüzde 13.16 artmış. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.18 olan yıllık enflasyonu hesaba katınca kişi başına tüketimin reel olarak yüzde 1.75 azaldığı ortaya çıkıyor.

Her bölgenin kendi enflasyonuyla hesapladığımız reel artış oranlarına göre kişi başına tüketim reel olarak sadece Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) arttı. Geri kalan 74 ili kapsayan 11 bölgenin tamamında kişi başına tüketim 2018’e göre azaldı.

Yıl ortası nüfus hesabına göre ülke nüfusunun yüzde 97.33’ü 2018’e göre yoksullaşan bölgelerde yaşıyor.

Kişi başına tüketim bazında yoksullaşmanın en en derin yaşandığı bölgeler yüzde 11.85’lik kayıpla Ortadoğu Anadolu (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve yüzde 11.39’luk kayıpla Doğu Karadeniz (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgeleri oldu."

