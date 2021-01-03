8 gollü maçta kazanan İstanbulspor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ve Ankaraspor karşı karşıya geldi.

TRT AVAZ'da yayınlanan karşılaşmaya etkili başlayan İstanbulspor, önce İbrahim Yılmaz'ın, ardından Levent Ayçiçek'in golleriye 2-0'ı buldu. Şoku çabuk atlatan Ankaraspor, 24'te Erdem Çetinkaya ve 43'te Eric Ayuk'un kaydettiği gollerle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada ilk yarı, 2-2'lik skorla tamamlandı.

İstanbulspor, ikinci yarının ilk pozisyonunda İbrahim Yılmaz'ın golüyle 3-2'lik üstünlüğü buldu. İbrahim, 53. dakikada hat-trick yaparak takımı adına skoru 4-2'ye getirdi. Ev sahibi ekip, 72. dakikada Onur Ergün'ün ayağından bulduğu penaltı golüyle farkı 3'e taşıdı. Ankaraspor'da Mbilla Etame'nin 88'de bulduğu gol sonucu tayin etti ve İstanbulspor, rakibi Ankaraspor'u 5-3'lük skorla devirmeyi başardı.

Bu sonuçla 31 puana ulaşan İstanbulspor, bir maç eksiğiyle 3. sıraya yerleşti. Beş maçtır kazanamayan Ankaraspor ise 9 puanla 17. sırada kaldı.

