8 aydır maaş alamıyorlar

TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karaduman, “Usta öğreticilerin, pandemi koşulları nedeniyle birçoğunun kursu açılmamış, açılan kurslar kapatılarak maaş ve SGK ödemelerinin yapılmaması neticesinde mağdur olmuşlardır” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde çalışmakta olan usta öğreticilerin mağduriyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karaduman, istihdama ciddi katkı sağlayan kursların ne zaman açılacağını sordu.



Kovid-19 pandemisi nedeniyle usta öğreticilerin ciddi mağduriyet yaşadığını söyleyen Karaduman, “Kurslarının açılması için Halk Eğitim Merkezleri’ne başvuru yapan usta öğreticiler, kurs açma onaylarını almalarına rağmen pandemi koşulları nedeniyle birçoğunun kursu açılmamış, açılan kurslar kapatılarak maaş ve SGK ödemelerinin yapılmaması neticesinde mağdur olmuşlardır. Sekiz aydır işsiz durumda olan usta öğreticilerin herhangi bir sosyal güvencesi de bulunmamaktadır” diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un yanıtlaması istemiyle 4 soru yönelten Karaduman, “Bakanlığınız, pandemi sürecinde mağduriyet yaşayan usta öğreticilerin sorunlarının çözülmesi amacıyla yeni bir çalışma planlamakta mıdır? Pandemi sonrasında da sorun yaşamamaları için usta öğreticilerin iş güvencelerinin sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için kalıcı çözümleri içeren yeni bir çalışma planlıyor musunuz? Kursların açılması için öngörülen bir tarih var mıdır? Kapalı kaldığı süre boyunca kurslara maddi bir destek sağlanmasına ilişkin bir çalışmanız olacak mıdır? İstihdam ve üretim süreçlerine önemli katkıları olan kurs/atölye çalışmalarının geliştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?” ifadelerini kullandı.

