76 yaşındaki Emine Teyze üzdü! “Çok üşüyorum”

Derme çatma barakada yalnız yaşayan 76 yaşındaki Emine Teyze yardım bekliyor

10 yıl önce eşi öldükten sonra derme çatma barakada yalnız yaşamaya başlayan Emine Teyzeyi çocukları da terketmiş.

3 çocuğunun sahip çıkmadığı Emine Tek, rüzgar ve yağmuru içeriye sızdıran barakada mahallelinin yardımlarıyla hayatını sürdürüyor.

Emine Teyze, “Hastayım zaten.. Gece yatarken korkuyorum. Dua edip uyumaya çalışıyorum, çok üşüyorum” diyor.

Yaşlı kadın Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bağlı Sarıkavak Mahallesi’nde bir araziye sac levhalarla kurduğu derme çatma barakada elektrik, su ve kış günü ısınacağı bir soba olmadan hayatta kalmaya çalışıyor.



Eşinin 10 yıl önce öldüğünü ve daha sonra yalnız yaşamaya başladığını anlatan Emine Teyze’nin anlattıkları yürek burkuyor:

“Gece yatarken korkuyorum. Dua edip yatıyorum, ‘Allah kötülerle karşılaştırmasın’ diye.

Bakanım yok. Oğlum vardı, ‘Kimliğini gönder’ dedi, göndermeyince canı sıkıldı, ‘Ne halin varsa gör’ dedi. Birkaç senedir gelmiyor bile.

Çok üşüyorum, hastayım zaten, her yerim sakat. Doktora götürdüler, ‘yardım ederiz" dediler ama yapmadılar. 65 yaş aylığımla alıyorum odunu. 10 seneyi geçti yalnız yaşıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum.”



Emine Tek’in komşusu İsa Oğuz da, Kimsesi olmadığı için burada yaşıyor. Başka çaresi yok. Durumu hiç yok. Çocukları var ama hepsi terk etti. Komşular yardım ediyor” diye konuştu.

