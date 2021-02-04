75 yaşındaki adam iki kez koronavirüse yakalandı
Kocaeli’nde yaşayan 75 yaşındaki adam bir ay içinde iki kez koronavirüse yakalandı.
GÜNDEM 04.02.2021, 23:47
Gölcük ilçesindeki dükkanında 65 yıldır saat tamir eden Mikail Toraman (75), geçtiğimiz ocak ayında rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Korona virüs testi yaptıran Toroman'ın, testi pozitif çıktı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde 10 günlük bir tedavi süreci uygulanan Toroman, daha sonra taburcu edildi. Evinde izole olan Toroman, geçtiğimiz günlerde tekrardan rahatsızlandı. Bu kez Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toroman'ın, ikinci yapılan korona virüs testi de pozitif çıktı. 75 yaşındaki Toroman'ın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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