7 yıl sonra Trabzon'da görülmüştü! Yozgat'ta vuruldu

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen ve 1912 yılında Kars'ta 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi civarından görülen Yakalı Toy kuşu, 7 yıl aradan sonra bu kez Trabzon'da görülmüştü.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde göç yolunda iken yorgunluktan dolayı düşen ve kedilere yem olmaktan son anda kurtarılan Yakalı Toy kuşu Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yapılmıştı. Nesli tükendiği bilinen kuşun veteriner hekim gözetiminde kontrolü yapılırken, kuşun bakımını ise doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman üstlenmişti. İsmi ‘Lazize’ koyulan Yakalı Toy, 10 günün ardından bin 180 grama ulaşarak Gümüşhane’de doğaya salınmıştı.

Yakalı Toy'a verilen Lazize ismi sosyal medyada tanınan kuşa salınmadan önce bir verici yerleştirilmişti. Vericiden Lazize’yi takip eden yetkililer 4 gündür hareket etmedğini görünce sinyal alınan bölgeye gitti. Yetkililer Lazize’nin Yozgat'ta cesedi ile karşılaştı.



