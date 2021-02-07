7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka ne kadar?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.



Tabloya göre son 24 saatte 623 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 797’ye yükseldi.

Bugün toplam 129 bin 715 test yapıldı. Semptom gösteren 623 kişiyle birlikte toplam 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 201 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 440 bin 706’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 317 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1 olarak duyuruldu.

