7 saat boyunca yoğun bakım yatağı bekleyen bebek yaşamını yitirdi!

Batman’da 1 buçuk yaşındaki epilepsi hastası bir bebek 10 gün önce rahatsızlandı. Batman Çocuk Hastanesi’ne götürülen çocuk bir şey yok denilerek geri gönderildi.

Halk TV'nin haberine göre hayatını kaybeden bebeğin halası Safiye Akdağ, çocuğun eve gönderildiğini söyleyerek, "Biz hastaneye defalarca gittik. Bebeğimiz epilepsi hastası ama yatırmadılar. 3 iğne verilerek geri gönderildi." dedi. Akdağ, bu süreçte çocuğun ateş ve halsizlik şikayetiyle her akşam aynı hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, 4’üncü gün çocuğun ciğerlerinin tamamının enfeksiyon kaptığını söyledi. Enfeksiyonun ardından bebeğe test yapıldığını ve sonucunun da pozitif çıktığını ekleyen Akdağ, bebeğin 2 gün entübe edildiğini ve bugün de yaşamını yitirdiğini söyledi. S.A, Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

