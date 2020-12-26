7 maçtır kazanamayan Arsenal, Chelsea'yi devirdi!
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal, sahasında Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla, Mikel Arteta'nın öğrencileri ligde 7 maç sonra galip geldi.
GÜNDEM 26.12.2020, 22:52
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Premier Lig'de 7 maçtır kazanamayan, Lig Kupası'na çeyrek finalde veda eden Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal Chelsea galibiyetiyle nefes aldı.
'Topçular'a galibiyeti getiren goller 35'te penaltıdan Alexandre Lacazette, 45'te Granit Xhaka ile 56'da Bukayo Saka'dan geldi.
Chelsea'nin tek sayısını ise 87. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Maviler, 90+1. dakikada Jorginho ile penaltı atışından yararlanamadı.
Takımın başındaki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Mikel Arteta, 'Topçular'la ligde 5. galibiyetini elde etti ve 17 puana ulaştı.
İnişli-çıkışlı bir grafik çizen Frank Lampard'ın öğrencileri ise zirve yarışında yara aldığı maçın ardından haftayı 25 puanla kapattı.
'Topçular'a galibiyeti getiren goller 35'te penaltıdan Alexandre Lacazette, 45'te Granit Xhaka ile 56'da Bukayo Saka'dan geldi.
Chelsea'nin tek sayısını ise 87. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Maviler, 90+1. dakikada Jorginho ile penaltı atışından yararlanamadı.
Takımın başındaki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Mikel Arteta, 'Topçular'la ligde 5. galibiyetini elde etti ve 17 puana ulaştı.
İnişli-çıkışlı bir grafik çizen Frank Lampard'ın öğrencileri ise zirve yarışında yara aldığı maçın ardından haftayı 25 puanla kapattı.
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