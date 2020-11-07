7 Kasım Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji yurt genelinde yapılan son değerlendirmeleri vatandaşla paylaştı. Buna göre ülkemizde, parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları,Kırklareli, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ve Balıkesir'in kıyı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği ve güney kesimlerinin yer yer az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Yağmurun şiddetli geçeceği bölgeler ise şu şekilde; Artvin, Ordu'nun doğu ilçeleri, Giresun, Trabzon, Rize.

Ayrıca, Kop, Ovit geçitleri ve Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.



Meteoroloji uzmanları, Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu'nun doğu ilçelerinde aşırı yağıştan dolayı sel, su baskını, heyelan gibi konularda vatandaşları uyardı.

Kuvvetli rüzgara karşı da uyarılarda bulunan uzmanlar, Kuzey Ege, Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde ve Marmara’nın güneybatısı kuvvetli rüzgar etkili olacağı için vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;

BURSA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°CAz bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°CParçalı bulutlu

ADANA °C, 26°CAz bulutlu

ANTALYA °C, 26°CAz bulutlu

HATAY °C, 22°CAz bulutlu

ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 16°CÇok bulutlu

AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 16°CÇok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°CÇok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°CÇok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°CÇok bulutlu

KARS °C, 10°CÇok bulutlu

MALATYA °C, 15°CParçalı bulutlu

VAN °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°CParçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°CParçalı bulutlu

