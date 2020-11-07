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7 Kasım Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Buna göre yurdun çeşitli bölgelerine kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. İşte 7 Kasım Hava Durumu...
GÜNDEM 07.11.2020, 08:15
Meteoroloji yurt genelinde yapılan son değerlendirmeleri vatandaşla paylaştı. Buna göre ülkemizde, parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları,Kırklareli, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ve Balıkesir'in kıyı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği ve güney kesimlerinin yer yer az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Yağmurun şiddetli geçeceği bölgeler ise şu şekilde; Artvin, Ordu'nun doğu ilçeleri, Giresun, Trabzon, Rize.
Ayrıca, Kop, Ovit geçitleri ve Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji uzmanları, Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu'nun doğu ilçelerinde aşırı yağıştan dolayı sel, su baskını, heyelan gibi konularda vatandaşları uyardı.
Kuvvetli rüzgara karşı da uyarılarda bulunan uzmanlar, Kuzey Ege, Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde ve Marmara’nın güneybatısı kuvvetli rüzgar etkili olacağı için vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.
BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;
BURSA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°CParçalı bulutlu
ADANA °C, 26°CAz bulutlu
ANTALYA °C, 26°CAz bulutlu
HATAY °C, 22°CAz bulutlu
ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 16°CÇok bulutlu
AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 16°CÇok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°CÇok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°CÇok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°CÇok bulutlu
KARS °C, 10°CÇok bulutlu
MALATYA °C, 15°CParçalı bulutlu
VAN °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°CParçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°CParçalı bulutlu
Yağmurun şiddetli geçeceği bölgeler ise şu şekilde; Artvin, Ordu'nun doğu ilçeleri, Giresun, Trabzon, Rize.
Ayrıca, Kop, Ovit geçitleri ve Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji uzmanları, Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu'nun doğu ilçelerinde aşırı yağıştan dolayı sel, su baskını, heyelan gibi konularda vatandaşları uyardı.
Kuvvetli rüzgara karşı da uyarılarda bulunan uzmanlar, Kuzey Ege, Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde ve Marmara’nın güneybatısı kuvvetli rüzgar etkili olacağı için vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.
BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;
BURSA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°CParçalı bulutlu
ADANA °C, 26°CAz bulutlu
ANTALYA °C, 26°CAz bulutlu
HATAY °C, 22°CAz bulutlu
ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 16°CÇok bulutlu
AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 16°CÇok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°CÇok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°CÇok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°CÇok bulutlu
KARS °C, 10°CÇok bulutlu
MALATYA °C, 15°CParçalı bulutlu
VAN °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°CParçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°CParçalı bulutlu
28°
parçalı az bulutlu
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|8
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|6
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|4
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|3
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|1
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|8
|17
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|7
|16
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|15
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