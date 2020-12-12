7 gollü maçta kazanan Ankaragücü

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Konyaspor maçı adeta gol yağmuru oldu. Ankaragücü Konyaspor'u sahasında 4-3 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekip Ankaragücü 15. dakikada Lobzhanidze'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

29. dakikada Konyaspor, Uğur Demirok'un penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi. Konuk ekipte, 38. dakikada sahneye bu kez Milosevic çıktı ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı İttifak Holding Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MKE Ankaragücü, İkinci yarının hemen başında Torgeir Borven ile beraberlik golünü buldu: 2-2-.Konyaspor 69. dakikada Skubic'in golüyle bir kez daha öne geçti:2-3.

Gol düellosu sürüyor! Sarı-lacivertliler 78'de Joseph Paintsil ile yeniden beraberliği yakaladı:3-3.

Başkent ekibi 90. dakikada Emre Güral'ın penaltıdan kaydettiği golle 4-3 öne geçti.

Ankaragücü'nde Jonathan Bolingi 90+5'te kırmızı kart gördü.

Tam 7 gole sahne olan karşılaşmayı MKE Ankaragücü, Konyaspor karşısında 4-3 kazandı.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 5'e yükseltirken, İttifak Holding Konyaspor 15 puanda kaldı.

