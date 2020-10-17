7 gollü maçta; Adanaspor'dan Altınordu'ya fark

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Adanaspor, 7. dakikada Uğurcan Yazğılı ve 19. dakikada Celil Yüksel attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da adeta golle başlayan Adanaspor, Ognjen Ozegovic ile 47. dakikada skoru 3-0 yaptı. Konuk Altınordu, 77. dakikada Enis Destan'ın golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1

Adanaspor'dan Tevfik Altındağ 82. dakikada farkı yeniden 3'e çıkardı: 4-1

Ev sahibi ekipte 90+3'te sahneye çıkan deneyimli oyuncu Ergin Keleş skoru 5-1 yaptı.

Maçın skorunu 90+4. dakikada Altınordu'dan Ahmet Dereli ilan etti: 5-2

Bu sonuçla nağmalup unvanını sürdüren Adanaspor, puanını 9'a çıkarırken İzmir temsilcisi Altınordu, 9 puanda kaldı.

