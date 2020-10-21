6,67 milyon insan hava kirliliği nedeniyle öldü

2020 Küresel Hava Durumu raporu, dünya genelinde hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Rapora göre, geçen yıl 6,67 milyon insan asıl sebebi hava kirliliği olan etkenlerden dolayı hayatını kaybetti.

Raporunda, havadaki zehirli maddelerin ölümleri hızlandıran nedenler arasında dördüncü sırada geldiği yazıldı. Araştırmaya göre hava kirliliği en çok yaşlılar ve yeni doğanlar arasında ölüme yol açıyor, prematüre doğum riskini artırıyor. Erken doğum veya anne adayının hava kirliliğine maruz kalması bebeklerin hayata tutunabilme ihtimalini oldukça azaltıyor.

Havadaki zehirli maddeler, ana rahmindeki bebeğin gelişimini engelliyor. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelemiyen bebeği, bu kez kendi kirli hava soluduğundan kurtarmak daha da güçleşiyor

Verilere göre geçen yıl yarım milyon bebek, hava kirliliğinden dolayı doğduktan sonra bir ay içinde hayatını kaybetti. Bu ölümlerin üçte ikisi, ateş ve ısınma için kömür gibi maddelerin kullanıldıği iç mekanlardaki hava kirliliği ile ilişkilendirildi. Kirli havadan dolayı en az fazla yeni doğanın yaşamını yitirdiği bölge 236 bin ölümle Sahra Altı Afrika.

Raporda dikkat çekilen bir diğer nokta ise havanın temiz olmayışının diyabet ve kalp hastalıkları riskini artırdığı üzerine. Uzmanlar, hava kirliliği ve Covid-19 salgının birbiri üzerindeki, hem çevresel hem de insan sağlığı etkilerini anlamak için henüz erken olduğunu söylüyor. Buna rağmen, koronavirüs solumun yollarını hedef alan bir virüs olduğundan, hava kirliliğinin dolaylı da olsa Covid-19 ölümlerini körüklediği ya da hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olduğu biliniyor.

