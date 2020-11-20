65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatleri! 20 yaş saat kaçta çıkacak?

. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan corona virüsü genelgesine göre; 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar sadece saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.



20 yaş altında bulunan vatandaşların da sokağa çıkma saatleri kısıtlandı. Karara göre; 20 yaş altında bulunan kimseler sadece 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler

Yayınlanan genelgede Türkiye'nin tüm illerinde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Bu saatler dışında iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.

