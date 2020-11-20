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65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatleri! 20 yaş saat kaçta çıkacak?
Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar ile 20 yaş altında bulunanlar için kısıtlamalar başladı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hangi saatler arasında sokağa çıkabilecek?
GÜNDEM 20.11.2020, 14:08
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. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan corona virüsü genelgesine göre; 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar sadece saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
20 yaş altında bulunan vatandaşların da sokağa çıkma saatleri kısıtlandı. Karara göre; 20 yaş altında bulunan kimseler sadece 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler
Yayınlanan genelgede Türkiye'nin tüm illerinde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Bu saatler dışında iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.
20 yaş altında bulunan vatandaşların da sokağa çıkma saatleri kısıtlandı. Karara göre; 20 yaş altında bulunan kimseler sadece 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler
Yayınlanan genelgede Türkiye'nin tüm illerinde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Bu saatler dışında iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.
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