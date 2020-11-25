65 yaş ve üstü için sokağa çıkma saatleri! Yasaktan muaf olanlar...

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle yeni Covid-19 önlemleri duyurulmuştu.

Tüm yurt genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması belli saatler dışında yasaklandı.

Yayınlanan genelgeye göre 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar sadece saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Virüsün yayılmasında etkili olduğu belirlenen 20 yaş altındaki genç ve çocuklar da sadece 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Sadece çalışma/SGK kaydı gibi benzeri belgelere sahip olan çalışanlar yasaktan muaf tutulacak.



* Özel Güvenlik görevlileri dahil kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar...

* Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar...

* ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlara katılanlar, refakatçisi ve sınav görevlileri...

* Cenaze işlerinde görevli din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri ve cenazenin birinci derece yakınları...

* Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar...

* Kargocular, nakliyeciler, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili görevli çalışanlar...

* Huzurevleri, bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları...

* Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar...

* Arıcılık faaliyetini yürütenler ve küçükbaş­ büyükbaş hayvanları otlatanlar...

* Servis hizmeti belgeli teknik servis çalışanları...

* Yasaklardan dolayı kapalı olan iş yerlerine refakat edenler

* Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürüten personeller...

* Hastane ya da Kızılay gibi zorunlu sağlık randevusu olanlar...

* Yurt, pansiyon, şantiye vb. yerlerin temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar...

* İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar...

* Veteriner hekimler...

* Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri...

* Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar...

* Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar...

* İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar...

* Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde paket servis hizmetinde görevli olanlar,

* Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları görüşecekler...

* Spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler...

* Şehirlerarası toplu ulaşım araçları uçak, otobüs, tren, gemi vb. taşıtlarda ve yer hizmetlerinde görevli olanlar toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini ibraz ederek belgeleyenler...

– Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri...

