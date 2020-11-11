65 yaş ve üstü hangi illerde sokağa çıkması yasaklandı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen yasaklara her gün bir yenisi ekleniyor.

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamalara iki yeni şehir daha eklendi. İstanbul ve Ankara...

65 yaş ve üstü olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte düğün ve cenaze gibi toplu organizasyonlar ile, AVM ve pazarlara girişlerine de sınırlama geldi.



İSTANBUL

İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kararın uygulamasına 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren başlanacak.

ANKARA

Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

ÇANKIRI

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde ise, 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerlerine girişi yasaklandı.

BOLU

Bolu'da daha önce 65 yaş üst vatandaşların toplu taşımaları binmesi yasaklanırken son alınana kararla 65 yaş üstü vatandaşlara, günde 4 saat yolculuk yapma hakkı verildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliği, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların, maske çıkarılarak uzun süreler sohbet edilen kahvehane, çay bahçesi ve kafelere 65 yaş üst vatandaşların girişini yasakladı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğu belirtilerek bu durumun ölüm oranlarında da görüldüğü uyarısında bulunuldu

Valilik 65 ve üstü ile ilgili olarak "Büyüklerimizin Pazartesi'den itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır" açıklamasını yaptı.

BURSA

Bursa'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bursa Valilğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

ERZİNCAN

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

