65 yaş üstü yasakları neler? Hangi illerde uygulanıyor?

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında kalkmıştı.

Ancak son aylardaki koronavirüs vaka sayılarındaki artış kısıtlamaları yeniden gündeme getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte düğün ve cenaze gibi topla organizasyonlar ile, AVM ve pazarlara girişlerine de sınırlama geldi.



BURSA

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlendi.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş gelişte özel araçlarını kullanabilecekleri duyuruldu.

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğu belirtilerek bu durumun ölüm oranlarında da görüldüğü uyarısında bulunuldu

Valilik 65 ve üstü ile ilgili olarak "Büyüklerimizin Pazartesi'den itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır" açıklamasını yaptı

ERZİNCAN

Erzincan'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği açıklandı.

BOLU

Bolu'da daha önce 65 yaş üst vatandaşların toplu taşımaları binmesi yasaklanırken son alınana kararla 65 yaş üstü vatandaşlara, günde 4 saat yolculuk yapma hakkı verildi. İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi toplantısının ardından yapılan açıklamada “65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmeleri amacıyla şehiriçi toplu taşıma araçlarına yolcu yoğunluğunun en az olduğu saatler olan 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında binebilmesine izin verilmiştir" denildi.

ÇANKIRI

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde ise, 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerlerine girişi yasaklandı.

Ilgaz Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ilgaz ilçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 83 sayılı kararı ile korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına ilçe semt pazarı alanına 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın alınmamasına karar verilmiştir. Ayrıca iki hafta süre ile akraba ve ev ziyaretlerinin yapılmaması tavsiye edilmektedir. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.



Kırklareli Valiliği, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların, maske çıkarılarak uzun süreler sohbet edilen kahvehane, çay bahçesi ve kafelere 65 yaş üst vatandaşların girişini yasakladı.

