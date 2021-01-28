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65 yaş üstü vatandaşlar nasıl seyahat edecek? İzin belgesi gerekli mi?
65 yaş ve üzeri vatandaşların şehirlerarası seyahatler için seyahat izin belgesi alması gerekiyor mu.? Gerekiyorsa 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?
GÜNDEM 28.01.2021, 13:07
İçişleri Bakanlığının, koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler arasında 65 yaş üstü vatandaşların şehirler arası yolculuk ve seyahat bilgisi de bulunuyor
Peki, 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli mi?
Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde Seyahat İzin belgesi almaları gerekiyor.
Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı.
Seyahat izin belgesi artık e-devlet üzerinden alınabilecek.
Peki, 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli mi?
Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde Seyahat İzin belgesi almaları gerekiyor.
Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı.
Seyahat izin belgesi artık e-devlet üzerinden alınabilecek.
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