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65 yaş üstü vatandaşlar kurallara ve uyarılara aldırış etmiyor
Koronavirüs rakamlarının tavan yaptığı Bursa’nın İnegöl ilçesinde vatandaşların uyarılara aldırış etmediği görüldü.
GÜNDEM 27.11.2020, 10:00
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Vakaların artmasının ardından alınan kararlar doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkma saatleri yeniden belirlenmişti. 65 yaş üstü vatandaşların saat 10 ile 13 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.
Kurallara uymayanlar kendi sağlıklarını hiçe sayarken, sevdiklerini de tehlikeye atıyor. Havaların güneşli olması nedeniyle parklar ve bahçelerde istenmeye görüntüler yaşandı. Kimileri ağaçların arasında gizlenerek dışarıda kaldı, kimileri açık alanda "hiç bir şey olmamış" gibi güneşin tadını çıkardı. Vatandaşlar işlerini görmek için yine uzun kuyruklarda bekledi. PTT önünde bekleyen vatandaşlar maske kurallarına uyarken, sosyal mesafeye maalesef uymadılar. İnegöl’de bir çok banka önünde de manzara aynıydı. Pazar yerinde ise eskiye nazaran kalabalık yoktu. Ancak yine kuralları hiçe sayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile maske takmayanların sayıları görenleri korkuttu. Güzel bir havada İnegöllüler korona virüse meydan okudu.
Kurallara uymayanlar kendi sağlıklarını hiçe sayarken, sevdiklerini de tehlikeye atıyor. Havaların güneşli olması nedeniyle parklar ve bahçelerde istenmeye görüntüler yaşandı. Kimileri ağaçların arasında gizlenerek dışarıda kaldı, kimileri açık alanda "hiç bir şey olmamış" gibi güneşin tadını çıkardı. Vatandaşlar işlerini görmek için yine uzun kuyruklarda bekledi. PTT önünde bekleyen vatandaşlar maske kurallarına uyarken, sosyal mesafeye maalesef uymadılar. İnegöl’de bir çok banka önünde de manzara aynıydı. Pazar yerinde ise eskiye nazaran kalabalık yoktu. Ancak yine kuralları hiçe sayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile maske takmayanların sayıları görenleri korkuttu. Güzel bir havada İnegöllüler korona virüse meydan okudu.
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