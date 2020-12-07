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65 yaş aylığı nedir? Kimler, nasıl 65 yaş aylığı alabilir?
Ekonomik durumu elverişli olmayan sigortasız yaşlı vatandaşlara sağlanan 65 yaş aylığı alma şartları nelerdir? 65 yaş aylığı nasıl alınır?
GÜNDEM 07.12.2020, 17:23
Halk arasında bilinen ismi ile yaşlılık maaşı yani 65 yaş aylığı devletin ihtiyaç sahiplerine sağlamış olduğu yardımlardan birisidir.
Sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu yetersiz olan kişilerin aldığı 65 yaş aylığı 2020 yılı itibariyle 711 TL oldu.
65 yaş aylığı ödemeleri Ziraat Bankası şubelerine yapılıyor. Ziraat Bankası şubesine erişimi olmayanların maaşları PTT şubelerine gönderiliyor.
Bu maaşı alabilmek için en birincil şart kişinin 65 yaşını doldurulması gerekiyor. Aranan ikinci şart ise kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmaması.
Ancak nafaka alan kişiler 65 yaş maaşından yararlanamıyor.
* Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı ya da farklı bir geliri olan kişiler,* Sigorta primini yatıranlar ile herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar,* Nafaka alan kişiler ya da bunu alma hakkı olacak olan kişiler,* Sosyal Hizmetler kanununun ilgili hükmü gereğince harçlık alanlar,* Hane halkının ortalama geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişiler.
65 yaş aylığından yararlanmak için bağlı bulunulan kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor. Başvuru formu ise 'Aile Bakanlığı'nın internet sitesinden edinilecek.Ardından valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri'nden başvuru evrakları alınacak.İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.Alınan belgeler SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.
65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden vasilik kararı alınması gerekiyor.
Sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu yetersiz olan kişilerin aldığı 65 yaş aylığı 2020 yılı itibariyle 711 TL oldu.
65 yaş aylığı ödemeleri Ziraat Bankası şubelerine yapılıyor. Ziraat Bankası şubesine erişimi olmayanların maaşları PTT şubelerine gönderiliyor.
Bu maaşı alabilmek için en birincil şart kişinin 65 yaşını doldurulması gerekiyor. Aranan ikinci şart ise kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmaması.
Ancak nafaka alan kişiler 65 yaş maaşından yararlanamıyor.
* Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı ya da farklı bir geliri olan kişiler,* Sigorta primini yatıranlar ile herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar,* Nafaka alan kişiler ya da bunu alma hakkı olacak olan kişiler,* Sosyal Hizmetler kanununun ilgili hükmü gereğince harçlık alanlar,* Hane halkının ortalama geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişiler.
65 yaş aylığından yararlanmak için bağlı bulunulan kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor. Başvuru formu ise 'Aile Bakanlığı'nın internet sitesinden edinilecek.Ardından valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri'nden başvuru evrakları alınacak.İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.Alınan belgeler SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.
65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden vasilik kararı alınması gerekiyor.
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