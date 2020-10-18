65 ilaç daha ödeme listesine alındı!
65 ilaç daha ödeme listesine alındı. Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan 65 ilaçtan 1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olduğunu açıkladı.
GÜNDEM 18.10.2020, 12:40
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 63’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.
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