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64 bin mahkum için korana kararı! Uzatılıyor
Eve gönderilen açık cezaevi mahkumlarının koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma süreleri 30 Kasım'a kadar uzatılıyor.
GÜNDEM 24.10.2020, 08:25
Açık cezaevlerinde kalan 64 bin mahkumun, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma süreleri 30 Kasım’a kadar uzatılıyor.
Yaklaşık 64 bin hükümlü pandemi nedeniyle nisan ayından bu yana ev izninde bulunuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba teklife eklenen önerge ile Covid-19 salgını nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı 3’ten 7’ye çıkarıldı.
Önergeye göre salgın sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 7 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda Covid-19 izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
Yaklaşık 64 bin hükümlü pandemi nedeniyle nisan ayından bu yana ev izninde bulunuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba teklife eklenen önerge ile Covid-19 salgını nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı 3’ten 7’ye çıkarıldı.
Önergeye göre salgın sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 7 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda Covid-19 izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
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