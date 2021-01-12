60 yaşındaki mücahid şehadete kavuştu

Hamas’ın askeri kanadı konumundaki İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın mücahitlerinden olan Muhammed Abdurrahim es-Sehhar şehadete kavuştu. 60 yaşındaki Abdurrahim es-Sehhar, ribatta bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek dünya imtihanını tamamladı. İlerleyen yaşına rağmen direnişten geri durmayan Abdurrahim es-Sehhar’ın oğlunun da Gazze’ye yapılan bir saldırıda şehit olduğu öğrenildi.



Kassam Tugayları mücahidi Muhammed Abdurrahim es-Sehhar’ın cenaze namazına Hamas liderlerinin yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. Abdurrahim es-Sehhar’ın şehadetinin ardından Kassam Tugayları’ndan taziye açıklamasında bulunuldu. Öte yandan şehit Abdurrahim es-Sehhar’ın fıkıh ve hadis alanında doktorluk diplomasına sahip olduğu belirtildi.

