60 yaşındaki Aslı teyzenin okuma yazma azmi

Van’ın Edremit İlçesi’ne bağlı Çiçekçi Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Aslı İmre, üçü doktor, dördü öğretmen, biri mühendis, biri hemşire ve biri de lise öğrencisi olan 10 çocuğundan sonra torunundan okuma yazma öğreniyor.

Medyascope’tan Ferit Aslan'ın haberine göre annesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan kardiyoloji uzmanı oğlu Dr. Gürkan İmre “Annem bizimle ilgilenmekten kendisine vakit bulamadı. Bizler büyüyüp meslek sahibi olunca şimdi torunu Zeynep’ten okuma yazma öğreniyor.”



9 çocuğunu ( 3 Dr, 4 öğrt, 1 müh, 1 hemşire) yetiştiren annem, 60 yaşında okuma-yazma öğreniyor. pic.twitter.com/8DhEsGfig6

— Gürkan İmre (@gurkanimre_81) December 27, 2020



Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışan Dr. Gürkan İmre, sosyal medya hesabından 60 yaşındaki annesinin okuma yazma öğrendiğine dair fotoğrafı paylaşınca binlerce beğeni aldı. Konuyla ilgili konuşan İmre, anne ve babasının Van’ın Edremit İlçesi’ne bağlı Çiçekçi Mahallesi’nde oturduklarını belirterek, “Annem erken yaşta evlenmiş, 10 çocuk doğurmuş. Bu çocuklardan üçü doktor oldu, dördü öğretmen, biri mühendis ve biri hemşire oldu. En küçük kardeşim ise halen lise eğitimine sürdürüyor. Annem Aslı İmre bizimle ilgilenmekten kendisine vakit bulamadı. Şimdi torunu Zeynep’ten okuma yazma öğreniyor” dedi.



Gürkan İmre, kardeşleriyle köyde ilkokulu okuduklarını ve yaz tatillerinde inşaatlarda çalışan babaları Celal İmre’ye yardım ettiklerini belirterek, “Okulda çocuklar genelde haziran tatilini iple çekerler ama bizler inşaatta çalıştığımız için haziranın gelmesini hiç istemezdik. Eylül ayında okulların açılmasını dört gözle beklerdik. Köyde ortaokul olmadığı için yatılı okuduk. Ben kardiyoloji uzmanı, bir kardeşim psikiyatri uzmanı ve diğer kardeşim aile hekimi olarak çalışıyoruz. Bir erkek kardeşim mühendis oldu, beş kız kardeşimden dördü öğretmen biri de hemşire olarak hayatını sürdürüyor” diye konuştu.

Gürkan İmre, köyde yaşayan annesi Aslı İmre’nin 60 yaşında okuma yazmayı torunundan öğrenmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, “Annem bizim defterlerimizden ve ders kitaplarımızdan harfleri tanıyordu ama bir araya getirip cümle kuramıyordu. Şimdi torunundan bunları öğreniyor. Biz kardeşler olarak kendisi ile ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

9 çocuğunu ( 3 Dr, 4 öğrt, 1 müh, 1 hemşire) yetiştiren annem, 60 yaşında okuma-yazma öğreniyor. pic.twitter.com/8DhEsGfig6 — Gürkan İmre (@gurkanimre_81) December 27, 2020

