6 yıldır aranıyordu! Öyle bir yerde yakalandı ki

Edirne İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ve hakkında yakalama emri bulunan G.K., bir davayla ilgili bilgi almak için Keşan Adalet Sarayı'na geldi. Orada bulunan polislerin dikkati üzerine G.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

