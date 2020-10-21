6 şehirde yeni karantina kararları

Koronavirüs ( Covid-19) nedeniyle Balıkesir'de bir mahallede, Kastamonu'da bir köyde, Sinop'ta bir mahallede, Bitlis'te bir köyde, Karabük'te bir mahalle ve bir apartmanda, Adıyaman'da da 140 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Altıeylül ilçesine bağlı Köylüköyü Mahallesi'de yeni vakalar ve çok sayıda temaslı kişi tespit edildi.

Açıklamada, “Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21.10.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır.” denildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bağlı Kayabaşı köyü Görköy Mahallesi'nde de Covid-19 vakaları nedeniyle karantina uygulanacak.

Türkeli Kaymakamlığı'mdam yapılan açıklamada, karantinanın 14 gün süreceği, mahalleye giriş ve çıkışların güvenlik güçlerince kapatıldığı belirtildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Keklik köyü ve Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Çerçiler köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle karantinaya alındı.

Karabük'te ise Eflani Kaymakamlığı, Başiğdir köyü Yukarı Mahallesi ile merkez Candaroğulları Mahallesi'ndeki bir apartmanda bazı kişilerin Covid-19 testi pozitif çıktığını açıkladı.

Mahalle ve apartmanın 3 Kasım'a kadar karantinaya alınmasına karar verilirken, mahalle ve apartmana giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Adıyaman Valiliği, yeni vakalar nedeniyle kent merkezindeki farklı köy ve mahallelerdeki 140 evin karantinaya alındığı duyurdu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun oybirliğiyle aldığı kararda, karantina kurallarını ihlal edenler hakkında idari ve adli işlem yapılacağı ifade edildi.

