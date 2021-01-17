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6 Ocak'ta dikkat çeken para transferi! 28 BTC sağcı gruplara aktarıldı

FBI, 6 Ocak olaylarının arkasındaki dış bağlantıları araştırıyor. FBI yetkilisi baskının ardından radikal sağcı gruplara 28.15 Bitcoin (522 bin dolar) değerinde Bitcoin transferini incelemeye başladı.

GÜNDEM 17.01.2021, 18:11
6 Ocak'ta dikkat çeken para transferi! 28 BTC sağcı gruplara aktarıldı
Amerika Birleşik Devletlerinde 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre Binası baskının ardından FBI saldırının planlanmasında rol oynayan kişilere mali destek sağlanıp sağlanmadığı konusunda araştırma yürütüyor. FBI yetkilileri ellerinde Rusya ve Çin ile ilgili 'bulgular' olduğunu açıkladı.
Al Jazeera'nın NBC News'ten aktardığı haber göre ismi verilmeyen bir FBI yetkilisi, FBI'ın Kongre baskından hemen önce radikal sağcı kilit figürlere ve gruplara 500 bin dolar değerinde Bitcoin ödemesi yaptığını açıkladı. Ödemeler, kripto para birimi transferlerini analiz eden bir şirket tarafından geçen hafta çevrimiçi olarak belgelendi ve yayınlandı.
Bitcoin ödemeleri, halka açık bir defterde belgelendiği için izlenebilir.
FBI yetkilisi, kripto para birimi ödemelerinin herhangi birinin yasadışı eylemleri finanse etmek için kullanılıp kullanılmadığını incelemeye başladığını belirtti. Eğer 6 Ocak finanse edilmiş ise, kara para aklama ve komplo suçlamaları olasılığını artırdığını söyledi.
Al Jazeera, FBI ve Washington DC polisi tarafından yayınlanan ortak raporda, 6 Ocak'taki baskından bu yana, ‘Rusya ve Çin'in bu fırsatı değerlendirdikleri ve Başkanlık devir teslimi sırasında çıkarlarını ilerletmek için kaotik ortamı değerlendirdiklerini" belirtti.
Gizli istihbarat raporu, Rus devleti ve vekil medya kuruluşlarının "Capitol Hill olayının şiddetli ve kaotik doğası, Başkan Donald Trump'ın görevden alınması ve sosyal medya sansürü ile ilgili temaları güçlendirdiğini" söyledi.
"En az bir örnekte, bir Rus vekili, ANTIFA üyelerinin kendilerini Başkan Trump'ın destekçileri olarak gizlediklerini ve Capitol binasına saldırmaktan sorumlu olduklarını iddia etti ."
Bu arada Çin medyası, " ABD'nin demokratik yönetimini karalamak, ABD'yi genel olarak düşüşte ilan etmek ve Çin'in Hong Kong'daki protestocular üzerindeki baskısını haklı çıkarmak için harekete geçti."
FBI yetkilisi, söz konusu para transferlerinin yapıldığı hesap sahibinin ‘oldukça şüpheli’ bir şekilde  baskından yaklaşık 1 ay önce, 8 Aralık 2020'de hayatını kaybettiğini ve bu transferlerin başka kişi veya kişiler tarafından yapıldığını söyledi.
Chainalysis tarafından yapılan araştırmaya göre, yaklaşık 522.000 dolar (3 milyon 900 bin tl) değerinde olan 28.15 Bitcoin çoğu aşırı sağcı aktivistlere ait 22 ayrı adrese gönderildi.
İlk olarak ABD'nin 'Yahoo News' haber sitesi tarafından vurgulanan Chainalysis blog yazısı, en fazla parayı (13.5 Bitcoin) aşırı sağcı podcaster Nick Fuentes'in aldığını aktardı.
FBI yetkilileri, Rusya, Çin ve başka ABD karşıtı güçlerin ülkedeki aşırı sağcı grupları desteklediğine dair ellerinde ‘bulgular’ olduğunu açıkladı.

Güvenlik yetkilileri ve analistleri, iki bilim insanının JustSecurity web sitesinde şubat ayında yayınlanan bir makalesinde belirttiği gibi, ‘Batılı beyaz üstünlükçüler ve Rus hükümeti arasında uzun süredir karşılıklı fayda üzerine kurulu ilişki’ olduğunu söylüyorlar.
Geçen yıl Michigan ve Washington DC'deki Trump yanlısı mitinglerde konuşan Fuentes, ProPublica haber kuruluşuna 6 Ocak Çarşamba günü kongre baskınına katılmadığını, orada hiç bulunmadığını söyledi.
Yetkililer, kongre baskınının arkasında herhangi bir dış güç olup olmadığı ile ilgili olarak ‘Buna, önemli bir uluslararası terörle mücadele veya karşı istihbarat operasyonu gibi bakıyoruz ve muamele ediyoruz. Her şeye bakıyoruz: Para, seyahat kayıtları, mizaç, hareket, iletişim kayıtlarına bakıyoruz.’ dedi.
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