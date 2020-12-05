6 gollü dev maçta kazanan çıkmadı!
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, sahasında RB Leipzig ile 3-3 berabere kaldı.
GÜNDEM 05.12.2020, 22:46
Allianz Arena'da oynanan müthiş mücadele gol düellosuna sahne oldu. RB Leipzig, deplasmanda iki kez öne geçmesine rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaramadı.
Başkent ekibi Münih'in gollerini 30. dakikada Musiala, 34. ve 75. dakikada Thomas Müller kaydetti.
RB Leipzig adına ise 19'da Nkunku, 36'da Justin Kluivert ve 48'de Emil Forsberg skor tablesına ismini yazdırdı.
Bu sonuçla Bavyera ekibi 23 puanla zirvedeki yerini korurken, RB Leipzig ise haftayı 21 puanda kapattı.
Başkent ekibi Münih'in gollerini 30. dakikada Musiala, 34. ve 75. dakikada Thomas Müller kaydetti.
RB Leipzig adına ise 19'da Nkunku, 36'da Justin Kluivert ve 48'de Emil Forsberg skor tablesına ismini yazdırdı.
Bu sonuçla Bavyera ekibi 23 puanla zirvedeki yerini korurken, RB Leipzig ise haftayı 21 puanda kapattı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|10
|15
|6. Konyaspor
|10
|15
|7. Gaziantep FK
|10
|15
|8. Başakşehir
|11
|15
|9. Kasımpaşa
|11
|15
|10. Karagümrük
|10
|14
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Rizespor
|9
|12
|13. Trabzonspor
|10
|12
|14. Hatayspor
|8
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|9
|6
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Tuzlaspor
|11
|21
|4. Samsunspor
|11
|20
|5. Giresunspor
|12
|20
|6. Adana Demirspor
|10
|18
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|13. Ümraniye
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. M. United
|10
|19
|5. Man City
|10
|18
|6. Leicester City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|10
|17
|11. Aston Villa
|9
|15
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|10
|6
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|11
|24
|3. Real Madrid
|11
|20
|4. Villarreal
|11
|20
|5. Sevilla
|10
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|11
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Eibar
|11
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Getafe
|11
|13
|14. Celta de Vigo
|12
|13
|15. Valencia
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|10
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü