6 gollü dev maçta kazanan çıkmadı!

Allianz Arena'da oynanan müthiş mücadele gol düellosuna sahne oldu. RB Leipzig, deplasmanda iki kez öne geçmesine rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaramadı.

Başkent ekibi Münih'in gollerini 30. dakikada Musiala, 34. ve 75. dakikada Thomas Müller kaydetti.

RB Leipzig adına ise 19'da Nkunku, 36'da Justin Kluivert ve 48'de Emil Forsberg skor tablesına ismini yazdırdı.

Bu sonuçla Bavyera ekibi 23 puanla zirvedeki yerini korurken, RB Leipzig ise haftayı 21 puanda kapattı.

