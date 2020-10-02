6 ailenin yaşadığı apartmandaki karantina sona erdi
Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kentte vaka sayıları yüksek olduğu için karantinaya alınan ve 6 ailenin yaşadığı apartmandaki karantina sona erdi.
GÜNDEM 02.10.2020, 10:02
İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda Hattat Karahisar Mahallesinde Koronavirüsten dolayı karantinaya alınan ve 6 ailenin yaşadığı öğrenilen binadaki karantina sona erdi.
Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada ise “Binaya uygulanan karantinanın, olumlu gelişmeler sonucunda kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.
Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada ise “Binaya uygulanan karantinanın, olumlu gelişmeler sonucunda kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.
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