6 ailenin yaşadığı apartmandaki karantina sona erdi

İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda Hattat Karahisar Mahallesinde Koronavirüsten dolayı karantinaya alınan ve 6 ailenin yaşadığı öğrenilen binadaki karantina sona erdi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada ise “Binaya uygulanan karantinanın, olumlu gelişmeler sonucunda kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

