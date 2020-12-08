5G uygulaması yaygınlaşmadan 6G için çalışmalar hız kazanacak
5. Nesil mobil telekomünikasyon hizmeti bir önceki 4G uygulamasının yerini almaya başladığı bu dönemde Avrupa Birliği 6G için önemli bir çalışma başlatacak.
GÜNDEM 08.12.2020, 03:24
Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, "6G sistemi"nin, 2030 yılından itibaren ticari olarak uygulanmaya başlanmasının beklendiğini açıkladı.
Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre, Avrupa Birliği'nin (AB) 6G araştırmalarına hız kazandırmak ve geliştirilmesini desteklemek için ilk resmi girişim olarak "Hexa-X" kuruldu. Buna göre, Hexa-X AB'nin 6G araştırmalarına öncülük yapacak.
6G çalışmalarına dair açıklama yapan Nokia, Hexa-X'in yanı sıra, Nokia da, Avrupa merkezli birçok 6G girişiminin, yeni nesil ağ teknolojileri ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve devreye alınması araştırmalarında yer alacağını duyurdu.
Ayrıca Nokia'nın Erişim ve Cihaz Araştırma Başkanı Peter Vetter ise "6G döneminde, yalnızca insanlar ve makineler arasında bağlantı kurmakla kalmayıp aynı zamanda insanlar ile dijital dünya arasında bağ kuracak uygulamalar da göreceğiz" açıklamasını yaptı.
Öte yandan 6G sistemlerinin önleyici sağlık hizmetlerinde kullanılabileceği gibi, aynı zamanda birçok sektörde de verimliliğin geliştirmesinde de kullanılabilecek.
Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre, Avrupa Birliği'nin (AB) 6G araştırmalarına hız kazandırmak ve geliştirilmesini desteklemek için ilk resmi girişim olarak "Hexa-X" kuruldu. Buna göre, Hexa-X AB'nin 6G araştırmalarına öncülük yapacak.
6G çalışmalarına dair açıklama yapan Nokia, Hexa-X'in yanı sıra, Nokia da, Avrupa merkezli birçok 6G girişiminin, yeni nesil ağ teknolojileri ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve devreye alınması araştırmalarında yer alacağını duyurdu.
Ayrıca Nokia'nın Erişim ve Cihaz Araştırma Başkanı Peter Vetter ise "6G döneminde, yalnızca insanlar ve makineler arasında bağlantı kurmakla kalmayıp aynı zamanda insanlar ile dijital dünya arasında bağ kuracak uygulamalar da göreceğiz" açıklamasını yaptı.
Öte yandan 6G sistemlerinin önleyici sağlık hizmetlerinde kullanılabileceği gibi, aynı zamanda birçok sektörde de verimliliğin geliştirmesinde de kullanılabilecek.
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