Reklam

Son Dakika

5A uydusu pazartesi gecesi fırlatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 5A uydusunu Pazartesi gecesi uzaya fırlatacaklarını açıkladı.

GÜNDEM 30.12.2020, 21:21
1
5A uydusu pazartesi gecesi fırlatılıyor
Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmasında, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine değindi, kayıpların olduğunu anımsattı.
Afet sonrası diğer bakanlarla birlikte vatandaşları selin hasarlarından kısa sürede uzaklaştırmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu sıkıntıları bertaraf ettik. Bugün de 22 Ağustos gecesi 5 jandarma ve operatör görevlisinin şehit olduğu bölgede yıkılan köprüyü faaliyete açmak için Giresun'a gelmiştik. Ordu içinde yapılması gerekenlerin planlamasını yapacağız. İnşallah Ordu ile ilgili devam eden projelerimizle ilgili önümüzdeki dönemde daha güzel günler olacak." dedi.
Ülkenin her bir noktasında çok büyük çalışmalar olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, "Özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin her bir noktasında 3 bin 500'ü aşan şantiyemizde 700 bine yaklaşan çalışanlarımızla bu Kovid-19 sürecinde bile bütün tedbirlerimizi alarak canla başla memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Karaismailoğlu, yapılan bu çalışmaların dünyanın hiçbir yerinde olmadığını belirterek, "Biz yatırımlarımıza bir bir devam ediyoruz. Hem de öyle yatırımlar ki dünya ölçeğinde bir numaralı büyük ölçekli yatırımlar. Bir taraftan Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkkale Köprüsü, bir taraftan hızlı trenler, bir taraftan yük trenleri, bir taraftan Çin trenleri, uluslararası trenler, hava yolu altyapımız. İnanın ülkemiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda çok güçlü adımlarla ilerliyor. Amacımız bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olarak dünyada varlığımızı sürdürmek." ifadesini kullandı.
Önlerindeki pazartesiyi salıya bağlayan gecenin Türkiye için önemli bir gün olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, pandemi sürecinde tedbirleri alarak her hafta birkaç açılış yaptıklarını belirterek, çalışmalara devam ettiklerini, önümüzdeki günlerde Malatya-Elazığ arasındaki Kömürhan Köprüsü'nü açacaklarını söyledi.
Ardından Diyarbakır'da açılışları olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Geçen hafta Kuzey Marmara Otoyolu 400 kilometrelik bir otoyol, 8,5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Böyle bir yatırım dünya ölçeğinde dünyanın en büyük projelerinden birisi denebilir. Dün bizi ABD büyükelçisi ziyarete gelmişti. Kuzey Marmara Otoyolundan geçti. 'Keşke bizim Amerika'da da böyle yollar olsa, böyle oto yollar olsa' dedi. Dünyanın en güvenli en kaliteli yollarını yapıyoruz." dedi.
Karaismailoğlu, 2002'den bugüne kadar 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarına işaret ederek, "Toplam yol ağımız 68 bin kilometre. Ama bu trafiğin yüzde 80'i 28 bin kilometrelik otoyolda seyrediyor. Taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Bunun karşılığında binlerce can kurtarıldı demektir. Bunlar hep Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde yapılan vizyon projeleri sonucunda vatandaşımızın konforunu, güvenliğini esas alan yatırımlar doğrultusunda oldu. Bu tür yatırımlar bitmeyecek. Vatandaşlarımızın hak ettiği yatırımlar devam edecek. Ordu da bu yatırımlardan nasibini alacak." ifadelerini kullandı
Ordu Çevre Yolu Projesi'nin de çok değerli projelerden biri olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Onun da inşallah bir an önce faaliyete alınması için gerekli çalışmaları yapacağız. Şehir hastanemizin de herhalde inşaatı başlamış. İnşallah onun da çevre yoluyla bağlantısını sağlarız. İnşallah ikisini birlikte hizmete açarız." ifadesini kullandı.
Yapılan yolların yakıt ve zamandan tasarruf sağladığına değinen Karaismailoğlu, aynı zamanda ekonomiye, turizme ve istihdama katkı verdiğini kaydetti.
Bakan Karaismailoğlu, bir gazetecinin Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'ne yönelik sorusu üzerine, bu projenin de bilgileri dahilinde olduğunu, buranın fizibilete çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de makamlarında ziyaret etti.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 14 24
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12