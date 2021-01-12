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55 ülke nüfusunu geçti!

Türkiye’de 150 bin öğretmen açığı var, 700 bin civarında ise atanamayan öğretmen var…

GÜNDEM 12.01.2021, 04:33
55 ülke nüfusunu geçti!
Atanamayan öğretmenlerin sayısı 55 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı! Resmi rakamlara göre Türkiye’de 150 bin öğretmen açığı bulunurken, 460 bin ise atanamayan öğretmen var. Ancak eğitim sendikalarına göre tespit edilemeyenlerle birlikte atanamayan öğretmen sayısı 700 bin civarında olurken, bu sayının ise 55 ülkenin toplam nüfusundan bile fazla olması dikkat çekti…
Her yıl diplomalı işsizler ordusunun sayısı katlanırken, atanamayan öğretmen sayısı ise 55 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Resmi verilere göre Türkiye’de 460 bin atanamayan öğretmen varken, STK’ların verilerine göre ise bu sayı 700 bin civarında. MEB’in her yıl yaptığı öğretmen atamaları açığı kapatmaktan uzak kalırken, her yıl atananlar hariç en az 25 bin öğretmen ise işsiz kalarak atanmayı bekliyor. Bu şekilde katlanan atanamayan öğretmen sayısı, 55 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı.
MEB, Şubat ayında 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyururken, atanamayan öğretmenler ise sayının 60 bine çıkarılmasını talep ediyor. 2020’nin son haftası Türkiye’nin dört bir tarafından Ankara’ya gelen atanamayan öğretmenler, mağduriyetlerini dile getiren bir basın açıklaması yaptı. Hâlihazırda Türkiye’de 150 bin öğretmen açığı olduğu belirtilirken, atama bekleyen öğretmen sayısının ise 700 bine ulaştığı öğrenildi. Bu sayı ise birçok ülkenin nüfusunu geride bırakarak adeta rekor kırdı!
ÖSYM’nin 2020 verilerine göre, atanmayı bekleyen öğretmen sayısı 460 bin civarında olurken, eğitim sendikalarına göre ise tespit edilemeyenlerle birlikte bu sayının 700 bin civarında olduğu belirtiliyor. MEB tarafından her yıl atananlar hariç en az 25 bin öğretmenin işsiz ve atanmayı bekleyen öğretmenler arasına girdiği belirtilirken, bu şekilde 2023’te atanamayan öğretmen sayısının 1 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Öte yandan hâlihazırda Türkiye’deki atanamayan öğretmen sayısı İzlanda ve Malta gibi ülkeler başta olmak üzere 55 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı. Atama cetvelinin iyileştirilmemesi durumunda çok yakın zamanda Türkiye’deki atanamayan öğretmen sayısının 1 milyon nüfuslu ülkeleri de geride bırakacağı tahmin ediliyor.
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