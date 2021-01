55 ülke nüfusunu geçti!

Atanamayan öğretmenlerin sayısı 55 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı! Resmi rakamlara göre Türkiye’de 150 bin öğretmen açığı bulunurken, 460 bin ise atanamayan öğretmen var. Ancak eğitim sendikalarına göre tespit edilemeyenlerle birlikte atanamayan öğretmen sayısı 700 bin civarında olurken, bu sayının ise 55 ülkenin toplam nüfusundan bile fazla olması dikkat çekti…

