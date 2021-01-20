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5000 sözleşmeli uzman erbaş alınacak! Uzman erbaş başvuru şartları...

Jandarma Genel Komutanlığı 5000 sözleşmeli uzman erbaş alacak. Başvurular 21 Ocak tarihinde başlayacak. İşte uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı için başvuru şartları...

GÜNDEM 20.01.2021, 12:47
5000 sözleşmeli uzman erbaş alınacak! Uzman erbaş başvuru şartları...
Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş alımıyla ilgili şartlar belli oldu.
Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan başvuru kılavuzuna göre 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş),925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli),265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 kişilik Jandarma Uzman Erbaş alımı 
Ön başvurular  21 Ocak tarihinde başlayacak ve https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
 Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” bölümünden 21-31 Ocak 2021 tarihleri aralığında adayların başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak.
İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
- Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
-Uzman onbaşı adayları için az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak 
- Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak
- Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,
- Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),
- Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
- Türk Silahlı Kuvvetleri'nde daha önce subay (yedek subay dâhil),astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak
- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,
- Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,
- Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
- Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
- Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,
- Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak,
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak.
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