500 sayfa yolsuzluk raporu!

Müfettişler, “Genç Çiftçi Projesi”ndeki büyük yolsuzlukla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na kapsamlı bir rapor sundu. 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait bütün şaibeli işlemler Bakanlığa rapor edilirken, 500 sayfalık rapordaki iddiaların araştırılarak genç çiftçi projesindeki büyük yolsuzluğun her boyutuyla ortaya çıkarılabilmesi için Bakanlığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması gerekiyor.

Milli Gazete’nin ısrarlı yayınları, genç çiftçideki yolsuzluk şebekesine büyük bir darbe vurdu. Kırsalda üretimi canlandırmak için devlet bütçesinden ciddi bir kaynak ayrılarak 3 yıl uygulanan Genç Çiftçi Projesi, belli bir şebeke tarafından rant kapısı haline getirildi. Bu rant şebekesi tarafından devletin kaynakları heba edilirken, kırsalda bu projeden yararlanan çiftçi de mağdur edildi.



Genç çiftçi projesi kapsamında kırsalda insanlara 30 bin lira hibe destek verilirken, destek bütçesinin önemli bir kalemi hayvancılığa ayrıldı. Projede en fazla destek hayvancılığa verildiği için, en büyük vurgun da hayvancılıkta yapıldı. Projeden yararlanan hak sahiplerine ucuz yollu temin ettikleri niteliksiz ve hastalıklı hayvanları dağıtan rant şebekesi, destek bütçesinin büyük bir bölümünü kendi ceplerine attılar.

TİGEM tarafından yapılan sözleşmelere göre hastalıklı ve niteliksiz hayvanların dağıtımı kesinlikle yasak olmasına rağmen, rant şebekesinin bu hayvanları sahte kulak küpeleri ile yaptığı ortaya çıktı.



Milli Gazete’nin ısrarlı yayınları sonucunda 2019 yılında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ardahan Göle Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı operasyonda genç çiftçi projesine hayvan tedarik eden Ankara merkezli büyük bir firmaya ait kamyonda 2183 adet kulak küpesinin yakalanması buradaki yolsuzluğun boyutunu gözler önüne sermişti. Binlerce sahte kulak küpesi yakalanan Ankara merkezli bu firmanın hayvan tedarik işini TİGEM’den ihalesiz bir şekilde doğrudan temin yoluyla alması dikkat çekmişti.



Genç çiftçi projesinde yürütülen soruşturma kapsamında şuanda cezaevinde kimse bulunmazken, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının Ankara merkezli büyük firmaya yönelik sahte küpelerle ilgili iddianameleri kabul edilerek mahkeme süreci başlatıldı.



Diğer yandan genç çiftçi projesindeki yolsuzluğun boyutunun tam olarak ortaya çıkarılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler de TİGEM ayağında sürdürdüğü çalışmayı tamamladı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, müfettişler hazırladıkları kapsamlı raporu Teftiş Kurulu Başkanlığına sundu. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın raporla ilgili yapacağı incelemeler sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması durumunda Ardahan’ın ardından Ankara merkezli büyük bir soruşturma için düğmeye basılmış olacak.

