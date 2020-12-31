50 kişinin koronadan vefat ettiği mahallenin muhtarı virüse yakalandı
Kayseri'de, mart ayından bu yana 50 kişinin koronavirüsten öldüğü, 951 evin de karantinaya alındığı Sahabiye Mahallesi’nin muhtarı Alim Gerçel (72), koronavirüse yakalandı.
GÜNDEM 31.12.2020, 21:57
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nin muhtarı Alim Gerçel, 4 gün önce halsizlik şikayetiyle Kayseri Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde Gerçel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 çocuk babası muhtar, evinde karantinaya alındı. İlaç tedavisi uygulanan Gerçel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mahalle muhtarı Gerçel, 8 gün önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Mahallede mart ayından bu yana 50 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 951 daire için de karantina uygulaması yapıldı. Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 70 bini buluyor. Nüfusun çoğalması ile birlikte kuralların ihlal edildiğini görüyoruz. Kahvelerde gizli gizli çay içilmekte ve sigara yasağı olmasına rağmen kurallara uyan vatandaş sayısı çok nadir. Alınan tedbirler caydırıcı, uyulması için yazılan 900 TL'lik cezaya rağmen vatandaş halen duyarsız davranıyor" dedi.
Mahalle muhtarı Gerçel, 8 gün önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Mahallede mart ayından bu yana 50 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 951 daire için de karantina uygulaması yapıldı. Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 70 bini buluyor. Nüfusun çoğalması ile birlikte kuralların ihlal edildiğini görüyoruz. Kahvelerde gizli gizli çay içilmekte ve sigara yasağı olmasına rağmen kurallara uyan vatandaş sayısı çok nadir. Alınan tedbirler caydırıcı, uyulması için yazılan 900 TL'lik cezaya rağmen vatandaş halen duyarsız davranıyor" dedi.
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