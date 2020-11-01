5 yılda 23 bin sağlıkçı saldırıya uğradı

Acı tablo soru önergesiyle ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı soru önergesine verdiği cevapla, sağlık çalışanlarına yönelik şiddettin boyutunu gözler önüne serdi. Koronavirüs pandemisiyle en ön safta fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına son 5 yılda 23 bin 233 saldırı gerçekleşirken, yapılan yargılama sonucunda ise sadece bin 811 hapis cezası verilmesi caydırıcılıkla ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdi….

Koronavirüs pandemisiyle iş yükü katlanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları da ne yazık ki arttı. Saldırganlara caydırıcı cezaların verilmemesi ise sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını arttırıyor… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili yazılı soru önergesine verdiği cevapta, 2015 yılından bu yana saldırıya uğradığı için 23 bin 233 sağlık çalışanının ‘beyaz kod’ uygulamasını kullandığını söylerken, ayrıca şu ana dek sadece bin 811 saldırgana hapis cezası verildiğini kaydetti.



Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar, koronavirüs sürecinde de hız kesmedi. Pandemi döneminde Türkiye’nin farklı bölgelerinde sağlık çalışanları ve filyaskon ekiplerine yönelik saldırılar sıklıkla medyaya yansıyor. Öte yandan şiddet uygulayan saldırganlara verilen cezaların caydırıcı olmaması yeni şiddetlere ise kapı aralıyor. Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını Meclis gündemine taşıyan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde “Son beş yılda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının sayısı kaçtır? Ve kaç saldırgan ceza almıştır?” sorularını yöneltti.

