5 Şubat günlük koronavirüs tablosu: Vaka sayısı 8 bine yaklaştı

5 Şubat günlük koronavirüs tablosu 5 Şubat günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Tabloya göre vaka sayısı 8 bine yaklaştı.

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 901 koronavirüs vakası tespit edildi, 110 kişi hayatını kaybetti.



Bakanlık bin 423 ağır hasta olduğunu bildirirken, Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.



