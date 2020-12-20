5 milyon ciro yapan meslek lisesi hükümete üretim dersi verdi

Hükümet pandemi döneminde maske ve dezanfektan konusunda sınıfta kaldı. Hastane ve vatandaşlara yeterince maske ve dezenfektan karşılayamayan hükümet üretim yerine özelleştirmeyi seçmesinin sancısını şimdi tüm Türkiye yaşıyor. Bununla birlikte Koronavirüs salgınında fabrikaların görevini üstlenen meslek liselileri adeta Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, . 2019 yılında yaptıkları üretim ile 3 milyon 377 bin TL ciro elde eden okul, 2020 yılında bu ciroyu 1 milyon 623 bin TL arttırarak 5 milyon TL’ye çıkardı. Okulda maske, tulum, hijyen standı, ateş ölçer, siperlikli maske gibi materyaller üreterek satışını gerçekleştiriyor.



Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Melek Çelebi öncelikli hedeflerinin güzel insan modeli yetiştirmek olduğunu belirtirken, “Öncelikli hedefimiz sektöre taşıyabileceğimiz güzel insan modeli yetiştirmek. Öğrencilerimiz alanları ile ilgili yeteneklerini öğretmenleriyle birlikte ortaya koyarak pandemi döneminde çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu bağlamda bakanlığımız bize güvenmekte ve onurlandırmaktadır. Bu güven ve onur, motivasyonumuzu arttırmaktadır. İl ve ilçe yöneticilerimiz özellikle İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen Bey’in büyük destekleri ile hızlı bir şekilde Karadeniz Bölgesi’ne dezenfektan üretimi konusunda destek vermekteyiz. Gece-gündüz mesai kavramı gözetmeksizin öğrencilerimizin de veli izinleri alınarak çalışmalarımız devam etmektedir. İşin maddi boyutuna geldiğimiz zaman tabii ki üretim kapasitesinin sonucunda bir ciro ortaya çıkmaktadır. Günlük 50 ton kapasiteyle çalışmaktayız. Bu bağlamda 600 ton yüzey dezenfektanı, 100 tona yakın el dezenfektanı üretiminin sonucunda geçen yıl 3 buçuk milyon olan ciromuz bu yıl 5 milyon TL’ye çıkmıştır” dedi.



Çelebi, “Biz kimya teknolojisi alanı olarak ‘Atakimya’ markası ile üretime devam etmekteyiz. Ancak tüm alanlarımızı içine alan 14 marka başvurumuzu yaptık. Bu markalarımız onaylandı. Şimdi tescil işlemleri beraberinde yürüyecektir. Alanlarımızın hepsi alanlarına uygun bir şekilde ciddi çalışmalar yapmaktadır. Her alanımız birbirinden kıymetli, öğretmenlerimiz şu aşamada inşaat teknolojisi alanı, elektrik teknolojisi alanı eğitim materyalleri adı altında video çekimlerine de devam etmektedir. İnşaat teknolojisi alanının ahşap dalı çok güzel ahşap materyaller oluşturmaktadır” diye konuştu.

