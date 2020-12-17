5 ilde kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
GÜNDEM 17.12.2020, 07:57
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İstanbul’da, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 38 farklı adrese, polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 38 farklı adrese, polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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