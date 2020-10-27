5 dakika dahi sözünde durmadı

Ermenistan ordusu dün sabah saat 08.00’de ilan edilen ateşkesi 08.05’te ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın’ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirdi.

Ermenistan ordusu dün sabah saat 08.00’de ilan edilen ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açmayı sürdürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı belirtildi. Açıklamada, Ermenistan’ın Berd, Çemberek ve Vardenis illerinden Azerbaycan’ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerine ateş açıldığı belirtildi. Terter, Ağdam, Fuzuli, Laçın ve Gubadlı istikametlerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine de Ermenistan ordusunca ateş açıldığı kaydedildi.

ABD’nin Azerbaycan ile Ermenistan’ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00’de yürürlüğe girmişti. Ermenistan ordusu saat 08.05’te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın’ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ilan edilen ateşkes ihlalinden Ermenistan’ın sorumlu olduğunu açıkladı. Hacıyev, yazılı açıklama yayımlayarak ateşkes ilanından hemen sonra Azerbaycan birliklerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını vurguladı.

Ermenistan’ın 10 ve 18 Ekim’de ilan edilen ateşkesleri alenen ihlal ettiğini belirten Hacıyev, şunları kaydetti: “Tüm bunlar, Ermenistan’ın insani ateşkesi sözde desteklediğini, ateşkesi Azerbaycan birliklerine ve yerleşim birimlerine ateş açmak, güç toplamak ve yeni mevziler kazanmak için kullandığını bir kez daha gösteriyor. Ermenistan’ın hedefi işgal temelli statükoyu korumak ve güçlendirmektir. Azerbaycan tarafı temkinli davranıyor. İnsani ateşkes ihlallerine ilişkin bilgiler toplanıyor ve AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere bilgi veriliyor. Ateşkes ihlallerinden Ermenistan sorumludur.”



Ermenistan’ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 65 sivil hayatını kaybetti, 297 sivil yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 26 Ekim’e kadar Ermenistan’ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 65 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 297 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden sivillerden 18’inin kadın, 10’unun çocuk olduğu açıklandı. Yaralı sivillerden de 69’unun kadın, 32’sinin ise çocuk olduğu kaydedildi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkesi isteyen ülkelerin Ermenistan’a silah gönderdiklerini belirterek, “Ateşkesi isteyen niye silah gönderir. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar” dedi. Aliyev, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan ordusunun başlattığı Dağlık Karabağ’ı işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili ulusala seslendi.



Dün saat 08.00’da savaş bölgesindeki cenazelerin alınması ve esirlerin değiştirilmesi amacıyla insani ateşkes kararı verildiğin hatırlatan Aliyev, Ermenistan’ın daha önceki iki ateşkeste olduğu gibi yine süreci ihlal ettiğini söyledi. Azerbaycan ordusunun operasyona başladığı 27 Eylül’den bu yana Ermenistan’ın 252 tankının imha edildiğini, 53 tankının ele geçirildiğini, 6 adet S-300 sistemi imha edildiğini bildiren Aliyev, “Ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkeye bu kadar pahalı silahlar nereden geliyor. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?” ifadelerini kullandı. Aliyev, “Ateşkes isteyenler Ermenistan’a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar” şeklinde konuştu. Gubatlı rayonunun işgalden kurtarıldığını gece açıkladığını hatırlatan Aliyev, “Zengilan’ın Birinci Alibeyli, İkinci Alibeyli, Rebend ve Yenikent, Cebrail’in Qovşutlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürtler, Hovuslu ve Çelebiler, Gubadlı’nın Padar, Efendiler, Yusufbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyataq ve Molla Burhan köyleri de işgalden kurtarıldı” dedi.



“Nevada-Semey” Nükleer Karşıtı Hareketin Başkanı Olcas Süleymanov, Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillerin yaşadığı bölgelere saldırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, “Füze saldırısının yapılması için ülkenin en üst yetkilisinin özel emri gerekir. Muhtemel ki bu durumda (Gence’ye) saldırı emri Ermenistan başbakanı tarafından verilmiştir” dedi. Süleymanov, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonuna ve Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski büyükelçi ve Kazakistan’ın UNESCO temsilcisi, bilim adamı ve şair Süleymanov, Dağlık Karabağ’da bugün yaşananların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Gurubu’nun “beceriksizliğinden” kaynaklandığına dikkati çekti. Minsk Grubu’nun Azerbaycan’ın mücadelesini desteklemesi gerektiğine işaret eden Süleymanov, “Ne yazık ki 30 yıl buyunca hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle Azerbaycan, kendi gücüyle topraklarını kurtarmak zorunda kaldı” diye konuştu. Süleymanov, Azerbaycan’ın sahada tek başına sürdürdüğü askeri mücadelenin meşru olduğunu söyledi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırılarının “açık bir provokasyon” olduğunu vurgulayan Süleymanov, “Gence’ye füzeli saldırı yapıldığını öğrendiğimde çok endişelendim. Bu tamamen yasak bir hamle ve açık bir provokasyondur. Şehirlere roket saldırılarının yapılması uluslararası hukuka göre yasaktır. Ermenistan bu kuralları büyük ölçüde ihlal etti. Füze saldırısının yapılabilmesi için ülkenin en üst yetkilisinin emri gerekir. Muhtemel ki bu durumda saldırı emri Ermenistan Başbakanı tarafından verilmiştir. Bu hepimize yapılan bir hakarettir ve hepimizi üzüyor” ifadesini kullandı.

