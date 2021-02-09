5 çocuk babası bina görevlisinin acı sonu!
Gaziantep'te acı bir olay yaşandı. Bir binada görevli olan Servet Demir, malzeme almak için çıktığı asma kattan düşerek hayatını kaybetti.
GÜNDEM 09.02.2021, 07:42
Gaziantep'te malzeme almak için çıktığı asma kattan düşen bina görevlisi Servet Demir' hayatını kaybetti.
Merkez Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Demir'den (46) haber alamayan aile fertleri binaya geldi.
Bir süre sonra Demir'e ait cep telefonu sesinin malzeme deposu olarak kullanılan dükkandan geldiğini fark eden yakınlar, kepengi kırarak içeri girdi. Yakınları burada Servet Demir'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapan ekipler, malzeme almak için dükkanın bina içerisindeki girişinden asma kata çıkan Demir'in bastığı yerin çökmesi sonucu yaklaşık 2,5 metreden düştüğünü ve bir süre burada kan kaybettiğini belirledi.
Beş çocuk babası Servet Demir’in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Merkez Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Demir'den (46) haber alamayan aile fertleri binaya geldi.
Bir süre sonra Demir'e ait cep telefonu sesinin malzeme deposu olarak kullanılan dükkandan geldiğini fark eden yakınlar, kepengi kırarak içeri girdi. Yakınları burada Servet Demir'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapan ekipler, malzeme almak için dükkanın bina içerisindeki girişinden asma kata çıkan Demir'in bastığı yerin çökmesi sonucu yaklaşık 2,5 metreden düştüğünü ve bir süre burada kan kaybettiğini belirledi.
Beş çocuk babası Servet Demir’in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Trabzonspor
|23
|42
|5. Alanyaspor
|23
|41
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|23
|38
|8. Karagümrük
|23
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|23
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|23
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|20
|44
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Leeds United
|22
|32
|11. Arsenal
|23
|31
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|23
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|20
|51
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Real Madrid
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Celta de Vigo
|22
|26
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|21
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16
Sayfalar Tümü