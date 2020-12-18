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4 yıl önce öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov, Ankara'da anıldı
4 yıl önce Ankara'da suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da anıldı
GÜNDEM 18.12.2020, 14:44
4 yıl önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, düzenlenen törenle anıldı.
Büyükelçi Karlov için Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle kısıtlı katılımın olduğu törene, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçileri ile Rus vatandaşları katıldı.
Törene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.
Büyükelçi Karlov için Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle kısıtlı katılımın olduğu törene, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçileri ile Rus vatandaşları katıldı.
Törene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.
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