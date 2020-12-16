“4/C’nin adı değişti, sorunlar duruyor”

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, 4/C’den 4/B’ye geçen personellerin sorunlarına ilişkin bir açıklama yaptı. 4/C’den kurtulan personellerin sorunlarının devam ettiğini söyleyen Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sözleşmeli personelin statüsüne itiraz etti.



Sendikal mücadeleyle 4/C statüsü garabetini sona erdirdiklerini söyleyen Yalçın, “696 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi yürürlükten kaldırıldı. Fakat 4-C’den kurtulan personelin sorunları tam olarak ortadan kaldırılmadı. Sistemi 4/C’den, arkadaşlarımızı 4/C’lilikten kurtardık. Fakat ‘mevzuat’ ve ‘kamu yönetimi’, arkadaşlarımızı ‘üvey kamu görevlisi’ olarak görmekten kurtulamadı. Biz, 657’nin üveyi statüsüne son verdik, mevzuat ve bürokrasi ise el birliğiyle 4/B statüsünün üveyi haline getirdi” diye konuştu.



4/C’den kurtulan personelin, 4/B’den de kurtulup kadrolu olması gerektiğinin altını çizen Yalçın, 4/C’li personelin, kadroya kavuşuncaya kadar, mevcut sözleşmeli personel mevzuatından ve haklarından eksiksiz yararlanması gerektiğini ifade ederek, “Bu kapsamda, yer değiştirme hakkına sahip olmalı, emsalleri gibi ek ödeme almalılar. Unvan sınırlamasından ve emekli olma dayatmasından kurtarılmalılar” dedi. 4/C’den 4/B’ye geçenlerin yaşadığı sorunu “sözleşmeli personel statüsüne kısmi geçiş” olarak ifade eden Yalçın, bu sonucu doğuran mevzuat hatalarının bir an önce giderilmesi, tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

